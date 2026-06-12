Ціни на українських АЗС пішли донизу: найбільше подешевшав дизель

У період з 5 по 12 червня українські мережі АЗС знизили роздрібні ціни на пальне. Найбільші зміни зафіксовано в сегменті дизельного пального, середня вартість якого зменшилася на 2,4 грн/л до 82,76 грн/л, а літр бензину А-95 здешевшав до 75,18 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ціни на дизель

Найбільше дизель здешевшав у мережі Grand Petrol — на 7 грн/л (до 82,99 грн/л), що частково зумовлено акційною знижкою у 5 грн/л, яка діє з п’ятниці по понеділок. Компанії VostokGaz і Brent Oil знизили ціни на 4 грн/л, а мережа KLO — на 3,5 грн/л, встановивши ціну 82,9 грн/л.

Великі оператори ринку ОККО, WOG та "Укрнафта" зменшили вартість дизпального на 3 грн/л. Після цього ціна на АЗС ОККО та WOG склала 85,9 грн/л, а в "Укрнафта" — 82,9 грн/л. Найнижчий цінник серед великих мереж зафіксовано на заправках UPG — 80,9 грн/л, що на 2 грн/л менше, ніж тижнем раніше.

Ціни на бензин

Бензин А-95 дешевшав меншими темпами. Його середня ціна по країні знизилася на 56 копійок і зупинилася на позначці 75,18 грн/л. Найбільше вартість цього пального знизила мережа Grand Petrol — на 6 грн/л. Мережа "Авантаж 7" зменшила ціну на 2 грн/л, "БРСМ" — на 1,57 грн/л, а "Фактор" — на 1,5 грн/л. Компанії ОККО, WOG, SOCAR і KLO знизили вартість бензину А-95 на 1 грн/л.

Преміальний бензин А-95+ у середньому подешевшав на 54 копійки, до 78,74 грн/л. У мережі Grand Petrol ціна знизилася на 6 грн/л, а на заправках ОККО, WOG, SOCAR, KLO та Neftek зменшення склало 1 грн/л.

Причини падіння цін на пальне

Як зазначають аналітики, зміна цін на українському ринку пов'язана із падінням світових котирувань на нафтопродукти, які за місяць втратили 18% і знизилися до $968 за тонну. Стрімкіше падіння роздрібної вартості дизельного пального в Україні обумовлене аналогічною швидкою динамікою на європейському та світовому ринках. Тенденція до зниження цін триває на тлі поновлення здешевшання нафти через переговори між Іраном та США.

Нагадаємо, лише за останній місяць середня вартість дизельного пального в Україні впала на 4,35 грн/л, зупинившись на позначці 83,47 грн/л.