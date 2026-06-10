Цінники на АЗС повзуть донизу: дизель в Україні здешевшав більш ніж на чотири гривні за місяць

Українські автозаправні станції продовжують перераховувати цінники в бік зниження. Лише за останній місяць середня вартість дизельного пального в Україні впала на 4,35 грн/л, зупинившись на позначці 83,47 грн/л. Головною причиною такого падіння стало зниження світових нафтових котирувань у травні на 15%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Протягом останньої доби ціни на дизпальне переглянули компанії UKRNAFTA, KLO, U.GO та Green Wave, які знизили їх на 2 грн/л. Бренд VST знизив ціну на 1,42 грн/л, а компанія SUNOIL опустила вартість на 1,35 грн/л, а мережі ОККО й WOG зменшили вартість на 1 грн/л.

Від початку червня середня ціна на дизельне пальне впала на 2,07 грн/л. Найбільше за цей період ДП здешевшало у таких мережах:

Green Wave (-6 грн/л);

KLO (-3,5 грн/л);



UPG (-3,05 грн/л);

"Укрнафта", U.GO, "Нефтек" (-3 грн/л);

ОККО й WOG знизили ціни на 2 грн/л.

Ще показовішою є місячна динаміка. Порівняно з 10 травня середня ціна на дизпальне в Україні знизилася на 4,35 грн/л. Мережі ОККО і WOG за цей місяць опустили ціну на 3 грн/л — до 86,90 грн/л. "Укрнафта" знизила вартість ресурсу на 4 грн/л — до 82,90 грн/л, а компанія UPG зменшила ціну на 6 грн/л — до 80,90 грн/л.

У середньому ціновому сегменті зафіксовано такі зміни:

KLO зменшила ціну на 5,5 грн/л (до 82,90 грн/л);

AMIC — на 3,79 грн/л (до 83,31 грн/л);

BVS — на 6 грн/л (до 83,90 грн/л);

VST — на 3,17 грн/л (до 83,57 грн/л);

SUNOIL — на 5,05 грн/л (до 82,95 грн/л).

Найбільше дизпальне здешевшало у дискаунт-сегменті, де вартість впала нижче за 80 грн/л. Мережі Green Wave і RLS знизили ціни на 7 грн/л — до 79,90 грн/л; "Кворум" — на 7 грн/л — до 79,98 грн/л; "Авантаж 7" — на 6,9 грн/л — до 78,95 грн/л.

Крім того, компанії "Нефтек", "Рур груп", "Автотранс" і ZOG зменшили ціни на 5 грн/л, а бренди U.GO і Market знизили вартість на 4 грн/л.

Як зазначають аналітики, зниження цін на внутрішньому ринку є наслідком падіння світових котирувань, які протягом травня зменшилися на 15% — до $1018 за тонну. Очікується, що найближчим часом зниження цін триватиме, особливо у середньому й верхньому цінових діапазонах заправок.

Нагадаємо, різке просідання зовнішнього ринку нафтопродуктів змусило гуртових постачальників дизельного пального 25 травня знизити ціни більш ніж на 2 грн/л. Пропозиції стартували з 71,50 грн/л, проте ближче до кінця дня опустилися до 69 грн/л і нижче.