Великі паливні мережі почали знижувати роздрібні ціни на дизельне пальне: яка причина

В Україні впали ціни на пальне

Станом на 8 травня 2026 року в Україні зафіксовано суттєве зниження роздрібних цін на дизельне пальне (ДП). Середня вартість дизеля зменшилася на 88 коп./л і становить 88,03 грн/л.

Причини здешевлення пального

Зниження цін на стелах стало прямою реакцією операторів на різке просідання гуртового ринку. Цьому передували такі чинники:

  • падіння європейських котирувань сумарно на $158/т (6,95 грн/л); 
  • поява на півдні України пропозицій дизпального з відвантаженням за ціною 74 грн/л; 
  • формування нового нижчого цінового орієнтира для внутрішнього ринку.

Головною причиною такої динаміки стало триденне падіння європейських котирувань, які сумарно втратили 158 доларів за тонну, що в перерахунку становить близько 6,95 грн/л. Цей чинник сформував новий ціновий орієнтир для внутрішнього ринку України.

Які ціни на АЗС?

Преміальні мережі ОККО і WOG відреагували на ринкові зміни зниженням вартості дизеля на 2 грн/л, встановивши ціну 89,90 грн/л. Такий крок фактично компенсував попереднє зростання цін, зафіксоване тижнем раніше.

Водночас вартість бензину в цих мережах залишилася незмінною на рівні 77,90 грн/л. Мережі "Укрнафта" і UPG також повернулися до цінових показників початку травня, зменшивши вартість на 1 грн/л до рівня 86,90 грн/л. При цьому державний оператор "Укрнафта" став одним із небагатьох, хто знизив ціну і на бензин, відкотивши раніше додану гривню до позначки 69,90 грн/л.

До тренду на здешевлення приєдналися й інші гравці ринку, серед яких KLO, Mango, Green Wave, Chipo, EURO5, "Авантаж 7" та "Фактор", які знизили ціни на суму від 1 до 1,50 грн/л.

Найбільш вигідні пропозиції з урахуванням традиційних знижок вихідного дня надали Grand Petrol та VostokGaz, де ціни зафіксувалися на рівні 86,99 грн/л та 84,99 грн/л відповідно. Інші оператори, як-от AMIC, "БРСМ-Нафта", "Дніпронафта" та RLS, також скоригували цінники у бік зменшення в середньому на 20–95 копійок.

У результаті цих коливань різниця в ціні між маркетмейкерами та дискаунтерами на дизельному пальному зросла до 4,06 грн/л, а на бензині досягла майже 8 грн/л.

Нагадаємо, у квітні мережа АЗС "Укрнафта" стала лідером роздрібного ринку пального в Україні. Обсяг реалізації склав близько 120 млн літрів. Основними факторами зростання стали низькі ціни та розширення мережі АЗС.

Автор:
Тетяна Ковальчук