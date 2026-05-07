Кешбек за пальне: українцям почали надходити виплати за березень

В Україні стартувала програма кешбеку на пальне / Міністерство розвитку громад та територій України

В Україні стартували виплати за програмою “Національний кешбек” за березень 2026 року. Кошти отримають майже 4,8 млн громадян. Вперше в межах програми нараховується кешбек за пальне.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Українцям виплачують кешбек

"Від сьогодні майже 4,8 млн українців отримають виплати за покупки в березні 2026 року. Цього разу вперше надійде кешбек за пальне. З 20 березня ним скористалися вже понад 2 млн українців", - йдеться в повідомленні.

Важливо, що з 1 травня діють нові ліміти: до 500 грн на пальне на місяць і до 3000 грн загалом у межах програми.

Нагадаємо, що з 1 березня програма "Національний кешбек" працює за оновленими умовами.

Передбачено дві ставки нарахування:

  • 15% - для категорій товарів із високою часткою імпорту ; 
  • 5% - для категорій, у яких українські виробники мають сильні позиції.

Перевірити відсоток кешбеку можна у застосунку "Дія": розділ "Сервіси" - "Національний кешбек" - сканер штрихкодів у правому нижньому куті.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів і книг або ж задонатити на підтримку Збройних сил України.

Кешбек на пальне

В Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня цього року.

Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.

Разом з тим, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.

Автор:
Ольга Опенько