Програму Національний кешбек продовжили до 2028 року

Кешбек
Програму Національний кешбек продовжили до 2028 року / Дія

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження дії програми "Національний кешбек" ще на два роки — до 30 квітня 2028 року.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у постанові уряду №559.

Згідно з документом, уряд підтримав пропозицію Міністерства економіки щодо реалізації проєкту з 1 травня 2026 року. Програма діятиме протягом воєнного стану, але не довше ніж до кінця квітня 2028 року. Рішення було затверджене прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Мета та умови програми

Проєкт реалізується в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Ключові особливості програми:

  • Державна компенсація: громадяни отримують грошове відшкодування за купівлю товарів та послуг українського виробництва.
  • Підтримка ринку: програма спрямована на стимулювання розвитку національного бізнесу та попиту на вітчизняну продукцію.
  • Звітність: після завершення дії програми Мінекономіки має подати уряду звіт про результати та пропозиції щодо законодавчих змін.

Раніше програма вже довела свою ефективність у підтримці внутрішнього ринку, охопивши значну кількість українських споживачів.

Нагадаємо, "Національний кешбек" охопив майже 5 млн українців і підняв продажі вітчизняних товарів. Програма продовжує демонструвати стійкий ефект підтримки внутрішнього виробництва та стимулювання попиту на українську продукцію серед мільйонів громадян.

Автор:
Максим Кольц