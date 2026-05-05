Программу "Национальный кэшбек" продлили до 2028 года

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия программы "Национальный кэшбек" еще на два года — до 30 апреля 2028 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в постановлении правительства №559.

Согласно документу, правительство поддержало предложение Министерства экономики по реализации проекта с 1 мая 2026 года. Программа будет действовать в течение военного положения, но не дольше конца апреля 2028 года. Решение было утверждено премьер-министром Юлией Свириденко.

Цель и условия программы

Проект реализуется в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Ключевые особенности программы:

  • Государственная компенсация: граждане получают денежное возмещение за приобретение товаров и услуг украинского производства.
  • Поддержка рынка: Программа направлена на стимулирование развития национального бизнеса и спроса на отечественную продукцию.
  • Отчетность: после завершения действия программы Минэкономики должно подать правительству отчет о результатах и предложениях по законодательным изменениям.

Ранее программа уже доказала свою эффективность по поддержке внутреннего рынка, охватив значительное количество украинских потребителей.

Напомним, "Национальный кэшбек" охватил почти 5 млн украинцев и поднял продажи отечественных товаров. Программа продолжает демонстрировать устойчивый эффект поддержания внутреннего производства и стимулирования спроса на украинскую продукцию среди миллионов граждан.

Автор:
Максим Кольц