"Национальный кэшбэк" охватил почти 5 млн украинцев и поднял продажи отечественных товаров

Программа "Национальный кэшбэк" демонстрирует устойчивый эффект поддержки внутреннего рынка и стимулирования спроса на украинские товары.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Согласно опросу, 67% украинцев пользуются программой, а 95% из них оценивают ее положительно или нейтрально. Общий охват составляет почти 4,8 млн. граждан ежемесячно, что подтверждает массовость и стабильное закрепление инструмента в потребительском поведении.

Исследование фиксирует конфигурации в структуре потребления. 41% участников программы отмечают, что стали чаще покупать товары украинского производства. Основными факторами влияния называют финансовую выгоду и более простую идентификацию отечественной продукции на полках магазинов.

Ритейл-сегмент также фиксирует положительную динамику. По данным торговых сетей с широким национальным покрытием, продажи украинских товаров в период действия программы выросли на 7–9%. В ряде категорий наличие кэшбека уже оказывает влияние на конечный выбор потребителя.

Отдельно отмечается макроэкономический эффект. Программа способствует детенизации расчетов и расширению доли безналичных платежей. В то же время, она выполняет социальную функцию, поскольку 63% пользователей имеют доход до 40 тыс. грн и рассматривают кэшбек как инструмент экономии.

По структуре расходов лидируют продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. В то же время, около 70% накопленных средств направляется на оплату коммунальных услуг.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что программа стала действенным инструментом формирования спроса на украинское производство и позволяет адресно поддерживать отдельные товарные категории.

Технологическим партнером программы является Mastercard. Генеральная директор компании в Украине и Молдове Инга Андреева подчеркнула, что программа объединяет банки, ритейл, производителей и миллионы потребителей в единую цифровую экосистему государственных выплат.

В бизнес-среде отмечают рост спроса на украинскую продукцию, повышение узнаваемости брендов и стимулирование обновления ассортимента.

Отметим, с 1 марта 2026 года в Украине обновляется программа "Национальный кэшбек", чтобы стимулировать покупку отечественных товаров. Вместо стандартных 10% кэшбека процент будет дифференцированным – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.