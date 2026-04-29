Кабмин продлил программу кэшбэка на топливо до 31 мая

Кабинет министров продлил действие программы кэшбека на горючее до 31 мая 2026 года. Решение было принято на фоне сохранения высоких цен на топливо и стабильно высокого спроса со стороны населения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В то же время, с 1 мая меняется максимальный размер компенсации — он будет составлять до 500 грн в месяц на одного пользователя. В правительстве объясняют, что такой уровень соответствует фактическим средним начислениям и позволяет удерживать более широкий охват участников программы.

С момента запуска программы 20 марта кэшбэк на горючее получили более 2 млн украинцев. По данным правительства, 91% пользователей составляют владельцы автомобилей бюджетного сегмента с небольшим объемом двигателя, для которых расходы на топливо являются заметной частью расходов.

Программа носит компенсационный характер и частично уменьшает расходы на топливо в зависимости от вида: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. По оценкам правительства, экономия составляет от 2 до 13 грн. на литре.

К программе присоединилось 219 операторов АЗС по всей стране, что обеспечивает ее фактическое покрытие на большинстве территории Украины. Полный список доступен на портале "Национальный кэшбек".

В Министерстве экономики отмечают, что программа уже охватывает более 4,8 млн. активных пользователей и постепенно становится одним из инструментов поддержки домохозяйств из-за частичной компенсации повседневных расходов.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения товаров украинского производства, лекарств, книг или благотворительности, в частности, поддержки Сил обороны. Кэшбек начисляется исключительно за безналичные расчеты.

В Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая этого года.

Следует отметить, что государственный бюджет на 2026 год не предусматривает прямых расходов на программу "Национальный кэшбек". Ее финансирование осуществляется на основании отдельных решений правительства по резервного фонда бюджета. По правительственным расчетам, финансирование программы может составить от 4 до 6 млрд. грн.

Вместе с тем заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк оценил возможные расходы на госпрограмму по компенсации стоимости горючего до мая в пределах 10,5 млрд грн. Железняк подсчитал, что ежемесячно в Украине в среднем потребляют около 300 млн. литров дизельного топлива, 222 млн. литров бензина и 150 млн. литров автогаза. Соответственно, на финансирование программы кэшбека на топливо из государственного бюджета понадобится около 5,26 млрд грн ежемесячно.