Запуск нефтепровода "Дружба" снизит цену на дизель в Украине

Украина ожидает, что после возобновления транзита нефти через нефтепровод "Дружба" может возобновиться импорт нефтепродуктов из Венгрии, в том числе дизельного горючего. Это также может отразиться на снижении стоимости дизеля на украинском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге после заседания Ukraine Energy Coordination Group заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что требуя возобновления работы Дружбы, Венгрия и Словакия еще в феврале остановили экспорт дизеля в Украину. Однако, по словам Шмыгаля, теперь все может измениться.

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной должна использоваться. Более того, есть проблематика на рынке горючего. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно, удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта",– отметил министр энергетики.

Он подчеркнул, что украинское правительство не ведет переговоры по импорту горючего, ведь это компетенция компаний. В то же время, вопросы "проработают" с "Укртранснефтью" и венгерской компанией MOL.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность его работы.

23 апреля в Венгрию и Словакию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

В ответ Венгрия заблокировала ссуду размером 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.