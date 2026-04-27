Запуск нафтопроводу "Дружба" знизить ціну на дизель в Україні

Україна очікує, що після відновлення транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" може поновитися імпорт нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального. Це також може вплинути на зниження вартості дизеля на українському ринку.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу після засідання Ukraine Energy Coordination Group заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

Він нагадав, що вимагаючи відновлення роботи "Дружби", Угорщина та Словаччина ще в лютому зупинили експорт дизелю в Україну. Однак, за словами Шмигаля, тепер усе може змінитися.

"Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною та Україною має використовуватися. Ба більше, що є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об'єми, можливо, здешевити дизельні ресурси завдяки роботі трубопровідного транспорту",– зауважив міністр енергетики.

Він підкреслив, що український уряд не веде переговорів щодо імпорту пального, адже це компетенція компаній. Водночас питання "пропрацюють" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу"Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи.

23 квітня до Угорщини та Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

У відповідь Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює "Дружба".

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.