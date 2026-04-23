"Дружба" знову працює: Угорщина та Словаччина почали отримувати російську нафту

У четвер, 23 квітня, до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців. Також Угорщина підтвердила відновлення транзиту.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, інформує Aktuality.

Зазначається, що перші поставки були зафіксовані близько другої години ночі за місцевим часом .

"Наразі прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом", – розповіла Сакова.

Також міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що постачання російської нафти до Угорщини відновилося у середу, 22 квітня.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу"Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи.

АТ "Укртранснафта" повідомило угорську нафтогазову компанію MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" і про припинення дії форс-мажорних обставин.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

У відповідь Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює "Дружба".

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.