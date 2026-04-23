"Дружба" снова работает: Венгрия и Словакия начали получать российскую нефть

В четверг, 23 апреля, в Словакию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев. Также Венгрия подтвердила возобновление транзита.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министерша экономики Словакии Дениса Сакова, информирует Aktuality .

Отмечается, что первые поставки были зафиксированы около двух часов ночи по местному времени.

"В настоящее время прием нефти происходит согласно согласованному плану", – рассказала Сакова.

Также министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились в среду, 22 апреля.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность его работы.

АО "Укртранснефть" сообщило венгерскую нефтегазовую компанию MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" и о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

В ответ Венгрия заблокировала ссуду размером 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.