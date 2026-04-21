Украина возобновила нефтепровод "Дружба" после российских атак — Зеленский

Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность его дальнейшего возобновления работы.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Нефтепровод "Дружба" может заработать

Украина определила ключевые приоритеты в энергетическом сотрудничестве с международными партнерами. Среди них обеспечение стабильных поставок горючего, ускорение финансирования энергетических проектов и восстановление поврежденной инфраструктуры.

В частности, в условиях глобальной энергетической нестабильности, вызванной войной в Иране, Украина подчеркивает необходимость полного выполнения договоренностей по поставке топлива. На апрель и май необходимые объемы уже обеспечены.

Также на этой неделе готовится встреча в формате энергетического "Рамштайна", где обсудят ускорение финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры и усиления ее защиты.

Отдельно отмечается, что Украина завершила ремонтные работы на поврежденном российским ударом участке нефтепровода "Дружба", что создает техническую возможность восстановления его работы. В то же время, подчеркивается риск повторных атак со стороны России, несмотря на проведенные восстановительные работы.

Кроме того, Украина рассчитывает на разблокирование согласованного Европейским советом пакета поддержки и дальнейший прогресс по вопросам евроинтеграционных кластеров. Правительство также призывает к усилению санкционного давления на Россию и диверсификации энергоснабжения в Европе.

"Мы связываем с этим разблокировку европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом. Но надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги и в отношении кластеров для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам", - подчеркнул президент.

Украина отмечает, что Европа должна уменьшать зависимость от государств, использующих энергоресурсы как инструмент давления.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Напомним, Украина надеется, что поставка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится уже во вторник, 21 апреля, что позволит Европейскому Союзу разблокировать критически важный для Киева кредит в размере 90 млрд евро.