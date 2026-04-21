Украина возобновляет работу нефтепровода "Дружба" 21 апреля: Мадяр предостерегает Зеленского от шантажа

Украина надеется, что поставка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится уже во вторник, 21 апреля, что позволит Европейскому Союзу разблокировать критически важный для Киева кредит в размере 90 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, именно на 21 апреля запланировали провести технические испытания трубопровода.

В свою очередь, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что "Дружбу" планируют возобновить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточном для нормального функционирования.

Мадяр призвал Зеленского возобновить работу нефтепровода "Дружба"

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр обратился к президенту Владимиру Зеленскому 20 апреля с призывом возобновить работу нефтепровода "Дружба" как можно скорее после ремонта, сообщает The Guardian.

На вопрос журналистов Мадяр предположил, что возобновление поставок нефти через "Дружбу" может произойти в ближайшие дни. Также он предостерег Зеленского от использования трубопровода для давления на Будапешт по кредиту ЕС в 90 млрд евро, который блокирует правительство Виктора Орбана.

Так, Мадяр призвал украинского лидера возобновить поставки сырья через нефтепровод как можно скорее после ремонта.

В то же время будущий венгерский премьер также добавил, что его правительство отменит вето на европейский заем в 90 млрд евро, как только "Дружба" заработает.

17 апреля Мадяр заявил журналистам, что поставки российской нефти. через трубопровод "Дружба" может быть восстановлен уже на следующей неделе.

Напомним, нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию, не работает с января после удара российского беспилотника.

Это стало предметом политического спора во время избирательной кампании в Венгрии, поскольку Орбан обвинил Киев в затягивании ремонтных работ по политическим причинам, что президент Украины Владимир Зеленский возразил.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.