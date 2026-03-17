ЕС предложил Украине профинансировать возобновление "Дружбы" – официальное заявление

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в совместном заявлении по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба" сообщили, что ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование для возобновления транзита нефти.

Как пишет Delo.ua, текст соответствующего заявления обнародовал во вторник Кошта на своей странице в соцсети Х.

В нем отмечается, что после российского удара 27 января по нефтепроводу "Дружба", что привело к его остановке, руководство ЕС начало интенсивные переговоры с Украиной на всех уровнях по возобновлению транзита нефти в Венгрию и Словакию.

Кроме того, ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы одобрительно отнеслись к этому предложению и приняли его.

По словам руководителей институтов ЕС, европейские эксперты доступны немедленно.

В заявлении подчеркивается, что приоритетом ЕС является обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы.

"В этом смысле мы будем продолжать работать с заинтересованными сторонами над альтернативными маршрутами транзита нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы" - подытожили Кошта и фон дер Ляен.

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, потому что он, бедняжка, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области. Именно из-за "Дружбы" Венгрия и Словакия получали подавляющее большинство нефти.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.