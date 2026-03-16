В Венгрии заявили, что Украина отказалась от встречи по "Дружбе": будут блокировать кредит от ЕС до возобновления работы нефтепровода
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба" исключительно по политическим соображениям, хотя технически он готов к эксплуатации", и отказалась от трехсторонней встречи со Словакией и Венгрией по этому вопросу
Как сообщает Delo.ua, об этом Сиярто написал в Х.
По его словам, 16 марта была запланирована трехсторонняя консультация с участием министров энергетики Словакии, Венгрии и Украины, но украинская сторона в конце концов отказалась принимать в ней участие.
Сиярто напомнил, что "это произошло после того, как делегация министерства энергетики Венгрии провела три с половиной дня в Киеве, пытаясь наладить диалог".
"Все запросы о встречах были отклонены, а инспекторам ЕС также не разрешают выезд на объект", - утверждает венгерский министр.
Он убеждает, что "Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба" исключительно по политическим соображениям, хотя технически он готов к эксплуатации".
Венгрия не разблокирует 90 млрд для Украины, пока не заработает "Дружба"
Пока Украина блокирует транзит российской нефти в Европу по украинскому нефтепроводу "Дружба", Венгрия будет блокировать предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России, заявил Сиярто на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает "Европейская правда".
"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением", – подчеркнул глава МИД Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент Владимир Зеленский ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?".
Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.
Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод
Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области. Именно из-за "Дружбы" Венгрия и Словакия получали подавляющее большинство нефти.
В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.
Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.
Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.
О нефтепроводе "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.
Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.