В Угорщині заявили, що Україна відмовилась від зустрічі щодо "Дружби": блокуватимуть кредит від ЄС до відновлення роботи нафтопроводу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не відновлює роботу нафтопроводу "Дружба" виключно з політичних міркувань, хоча технічно він готовий до експлуатації", і відмовилася від тристоронньої зустрічі зі Словаччиною та Угорщиною щодо цього питання

Як повідомляє Delo.ua, про це Сіярто написав у Х.

За його словами, 16 березня була запланована тристоронню консультацію за участю міністрів енергетики Словаччини, Угорщини та України, але українська сторона зрештою відмовилася брати в ній участь.

Сіярто нагадав, що "це сталося після того, як делегація міністерства енергетики Угорщини провела три з половиною дні в Києві, намагаючись налагодити діалог".

"Усі запити про зустрічі були відхилені, а інспекторам ЄС також не дозволяють виїзд на об’єкт", - стверджує угорський міністр.

Він переконує, "що Україна не відновлює роботу нафтопроводу "Дружба" виключно з політичних міркувань, хоча технічно він готовий до експлуатації".

Угорщина не розблокує 90 млрд для України, поки не запрацює "Дружба"

Доки Україна блокує транзит російської нафти у Європу українським нафтопроводом "Дружба", Угорщина блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, заявив Сіярто на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах, передає "Європейська правда".

"Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням ", – наголосив очільник МЗС Угорщини.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував супутникові знімки трубопроводу "Дружба", які, за його словами, "підтверджують відсутність пошкоджень". Після цього український президент Володимир Зеленський відповів: "Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею — трубу. Може, Орбан — маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?".

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Саме через "Дружбу" Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.