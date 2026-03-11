Угорська делегація їде в Україну з інспекцією: перевірять ремонт нафтопроводу "Дружба"

Угорська делегація, яку очолює державний секретар Міністерства енергетики Габор Чепек, вирушила до України з метою проінспектувати стан нафтопроводу "Дружба" та провести перемовини щодо його відновлення.

Як пише Delo.ua, про це Чепек оголосив у своєму відеозверненні з прикордонного пункту пропуску з Україною, передає Європейська правда.

Інспекція з Угорщини

За словами угорського міністра, до складу делегації входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку.

Зазначається, що перед візитом в Україну делегація провела перемовини у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Слідча комісія, як її назвав Чепек, має намір провести переговори з українськими посадовцями в Києві, а також з послами, наполягаючи на відновленні роботи нафтопроводу.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба", - заявив міністр, посилаючись на енергетичну ситуацію, спричинену війною на Близькому Сході.

Він також додав, що завданням делегації є з'ясування стану трубопроводу та створення умов для відновлення його роботи.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що змусить Україну відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Він стверджує, що досягне цього не угодою чи домовленістю, а силою.

Раніше Орбан опублікував супутникові знімки трубопроводу "Дружба", які, за його словами, "підтверджують відсутність пошкоджень". Після цього український президент відповів: "Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею — трубу. Може, Орбан — маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?".

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

Зеленський проти відновлення "Дружби"

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, що не треба відновлювати пошкоджений нафтопровід "Дружба". Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

На думку президента, цього не треба робити, адже це російська нафта, і "вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Але оскільки без відновлення нафтопроводу кредит ЄС для України на 90 млрд євро буде заблоковано, то Зеленський допускає, що протягом півтора місяця відновлення "Дружби" можливе.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.