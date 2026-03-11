Венгерская делегация едет в Украину с инспекцией: проверят ремонт нефтепровода "Дружба"

Венгерская делегация, возглавляемая государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком, отправилась в Украину с целью проинспектировать состояние нефтепровода "Дружба" и провести переговоры по его восстановлению.

Как пишет Delo.ua, об этом Чепек объявил в своем видеообращении по пограничному пункту пропуска с Украиной, передает Европейская правда.

Инспекция по Венгрии

По словам венгерского министра, в состав делегации входят специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель, имеющий опыт в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.

Отмечается, что перед визитом в Украину делегация провела переговоры с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.

Следственная комиссия, как ее назвал Чепек, намерена провести переговоры с украинскими чиновниками в Киеве, а также с послами, настаивая на возобновлении работы нефтепровода.

"Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, которое отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является возобновление нефтепровода "Дружба"", - заявил министр, ссылаясь на энергетическую ситуацию, вызванную войной на Ближнем.

Он также добавил, что задачей делегации является установление состояния трубопровода и создание условий для возобновления его работы.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заставит Украину. возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он утверждает, что добьется этого не соглашением или договоренностью, а силой.

Ранее Орбан опубликовал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?".

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.