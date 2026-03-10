Венгрия начинает тестирование нефтепровода, который может заменить "Дружбу": детали маршрута

Венгерская нефтегазовая группа MOL начинает тестирование нефтепровода Adria, который может заменить поставки нефти вместо поврежденного трубопровода "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба MOL.

Альтернативный маршрут

В соответствии с соглашением между MOL Group и JANAF 11 марта начнется долгосрочная серия испытаний мощности трубопровода Adria. Она продлится 10 месяцев в три-четыре этапа, во время которых эксперты проверят транспортную производительность.

Стороны также заинтересованы в том, как будет работать вся логистическая цепь снабжения хорватской сырой нефтью.

"Поэтому кроме оценки пропускной способности трубопровода, среди прочего, будут исследовать пропускную способность порта, возможности и скорость разгрузки, а также возможности смешивания сырой нефти", - отмечают в MOL.

В компании добавляют, что на начальных этапах серии испытаний трубопровод не будет работать в полную мощность.

К мониторингу процесса будут привлечены международная независимая команда экспертов: MOL пригласит американских специалистов, а JANAF – немецких.

В компании подчеркнули, что масштабное тестирование должно помочь снять споры по реальному пропускной способности нефтепровода Adria

Будапешт критиковал идею поставки нефти по хорватскому маршруту, ссылаясь на высокую стоимость и технические ограничения.

Хорватия отвергла эти беспокойства, заявив, что пропускная способность достаточна для поставок как Венгрии, так и Словакии.

По разным заявлениям в Хорватии с 2023 года она оценивалась в 11-15 млн тонн нефти в год, хотя фактические объемы транспортировки через трубопровод пока не превышали 2,2 млн тонн.

Ожидается, что после завершения тестовой программы в начале 2027 года станет ясно, может ли Adria полноценно обеспечивать потребности Венгрии и Словакии в транспортировке нефти.

Более того, MOL и Slovnaft также ожидают позиции JANAF и хорватских властей относительно того, позволит ли JANAF несанкционированные поставки российской сырой нефти, которые отвечают всем международным нормам и санкциям. Компания уже направила хорватскому партнеру разрешения венгерской и словацкой власти.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о готовности использовать трубопровод Adria для поставки нефти в Венгрию и Словакию. Решение направлено на замену маршрута "Дружба", работа которого была приостановлена 27 января из-за повреждений инфраструктуры.

Просьба о помощи

16 февраля Венгрия и Словакия обратились в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод, ведь страны ищут замену нефтепроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили совместное обращение в правительство Хорватии.

Однако 17 февраля в Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать российскую нефть через трубопровод Adria, пока маршрут по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины, заблокирован.

На проблемы соседних стран 18 февраля отреагировала Чехия, предложившая Словакии использование восточного потока трубопровода "Дружба" в реверсном режиме для поставки незначительных объемов нефти.

Министр экономики Чехии Карел Гавличек заявил, что небольшие объемы сырья могут быть направлены в Словакию немедленно. Однако для обеспечения масштабных поставок требуются технические корректировки. Кроме нефти, чешская сторона готова обеспечить поставки газа.

Угрозы Украине из-за "Дружбы"

Представители Венгрии и Словакии выдвигали обвинения в адрес Украины относительно задержек в возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти "Дружбой" в его страну.