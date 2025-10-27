США требуют от Венгрии прекратить импорт российской нефти

Соединенные Штаты усилили давление на Венгрию, требуя от Будапешта отказаться от российской нефти и найти альтернативных поставщиков энергоносителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в отличие от многих своих соседей по Европейскому Союзу, приложивших усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Венгрия с тех пор увеличила свои закупки.

"Нашим друзьям в Венгрии нужно многое спланировать, и мы, как хорошие союзники, конечно же, поможем им составить эти планы и реализовать их, чтобы избавить их от российской нефти и газа", – заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от закупки нефти в России, даже если об этом попросит лично президент США Дональд Трамп.

Он объяснил это тем, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому государство не перестанет покупать российскую нефть.

По словам Витакера, аргумент Будапешта об отсутствии выхода к морю не может быть оправданием, ведь у страны есть возможность получать нефть альтернативными маршрутами — в частности через Хорватию.

Будапешт же критикует идею поставки нефти по хорватскому маршруту, ссылаясь на высокую стоимость и технические ограничения.

Хорватия отвергла эти беспокойства, заявив, что пропускная способность достаточна для поставок как Венгрии, так и Словакии.

"Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы продолжим сотрудничать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им избавиться от зависимости", - подчеркнул Витакер.

Он добавил, что США обратились также в Турцию и Словакию с подобным требованием.

Кроме того, Трамп неоднократно призывал европейские страны прекратить покупку энергоресурсов у России.

В настоящее время Венгрия работает над поиском путей, чтобы обойти недавно введенные Соединенными Штатами санкции против крупных российских нефтяных компаний, в частности "Лукойла" и "Роснефти".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что провел переговоры с венгерской нефтегазовой компанией MOL по поводу влияния ограничений.

"Мы работаем над тем, как обойти эту санкцию", - сказал премьер-министр.

Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан встретится с Трампом на следующей неделе, в ходе которой он попытается обсудить влияние санкций США на поставки российской нефти.