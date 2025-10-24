Венгрия ищет пути, как обойти санкции США против российской нефти

Венгрия работает над поиском путей, чтобы обойти недавно введенные Соединенными Штатами санкции против крупных российских нефтяных компаний, в частности "Лукойла" и "Роснефти".

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Reuters, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Санкции президента США Дональда Трампа вызвали обеспокоенность в Будапеште из-за значительной зависимости страны от российского сырья.

По данным агентства, Орбан подтвердил, что провел переговоры с венгерской нефтегазовой компанией MOL по влиянию ограничений.

"Мы работаем над тем, как обойти эту санкцию", - сказал премьер-министр, вступая на государственном радио Kossuth.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общей мощностью перерабатывая 14,2 миллиона тонн сырой нефти в год, зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

Словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило в четверг, что анализирует возможное влияние санкций США, которые должны вступить в силу позже в ноябре, на его деятельность.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине. Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли.

Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.

Также китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от торговли российской морской нефтью по крайней мере в краткосрочной перспективе.