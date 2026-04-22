Аграрии Херсонщины получили 237 млн грн компенсаций за уничтоженные посевы

Аграрии Херсонской области, подавшие заявки в 2025 году, уже получили 237,5 млн грн государственной компенсации за поврежденные посевы. Финансовую поддержку оказали 236 хозяйствам региона, а общая площадь утраченных посевов составила 52 тыс. гектаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет об обновленном механизме государственной помощи сельхозпроизводителям, понесшим убытки из-за войны и неблагоприятных погодных условий. Программу правительство обновило в 2025 году, чтобы расширить доступ к компенсациям для аграриев с наиболее пострадавших территорий.

Право на выплаты имеют хозяйства, работающие в общинах возможных или активных боевых действий, в частности там, где официально не определена дата завершения боевых действий. Максимальный размер компенсации составляет до 4 700 грн за гектар поврежденных посевов, но не более 2 тыс. гектаров на одно хозяйство в пределах одного чрезвычайного случая.

В 2026 году программа продолжает действовать. Подать заявку можно через электронный кабинет в Государственном аграрном реестре с применением квалифицированной электронной подписи. В пакет документов нужно добавить статистические отчеты, справки о чрезвычайной ситуации, акты обследования посевов, подтверждение отсутствия налоговых долгов и страховых выплат.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отметил, что для Херсона такая поддержка является не только компенсацией потерь, но и инструментом сохранения производства, рабочих мест и возможности готовиться к новому сезону.

Для региона, который остается одним из ключевых аграрных центров страны и работает в условиях войны, эти выплаты означают шанс удержать посевные площади и продолжить работу бизнеса. Это также сигнал, что государство сохраняет фокус на восстановлении экономики при фронтовых территориях.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией.