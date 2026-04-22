Главный порт Молдовы перешел в управление Румынии: соглашение с ЕБРР завершено

Главный порт Молдовы перешел в управление Румынии: соглашение с ЕБРР завершено / Unsplash

Румыния через государственную компанию "Администрация морских портов Констанцы" официально завершила соглашение о приобретении оператора международного свободного порта Джурджулешты в Молдове. Процесс выкупа компании ICS Danube Logistics у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) был финализирован 21 апреля.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявило правительство Румынии.

Министр транспорта Румынии Константин Шербан назвал это событие стратегической инвестицией европейского значения, что усилит роль региона в логистических цепях.

Хаб для будущего восстановления Украины

Расположение порта на слиянии рек Прут и Дунай делает его уникальным транспортным узлом, имеющим выход к Черному морю. Румынская сторона видит в этом приобретении значительные перспективы для украинского направления:

  • Логистическая поддержка: порт Джурджулешты рассматривается как один из ключевых хабов, участвующих в будущем восстановлении Украины.
  • Интеграция с Констанцой: приобретение позволит синхронизировать работу Джурджулешт с портом Констанца, превращая их в единственный мощный узел для Юго-Восточной Европы.
  • Развитие инфраструктуры: Румыния планирует инвестировать в модернизацию терминалов и расширение дорожного сообщения между Галацом и Джурджулештами.

Порт, построенный в 2006 году, обеспечивает более 70% водного грузооборота Молдовы и имеет терминалы для нефтепродуктов, зерна и других видов грузов.

Правительство Румынии отмечает, что это соглашение не только укрепляет экономические связи с Молдовой, но и позволяет более эффективно конкурировать в Черноморском бассейне, обеспечивая надежные пути поставки в условиях сложных геополитических вызовов.

Напомним, Международная морская организация (ИМО) официально приступила к реализации проекта "IMO for Ukraine". Инициатива направлена на модернизацию украинских портов и их соответствие международным стандартам безопасности и экологии, что критически важно для устойчивого восстановления морского сектора страны.

Автор:
Максим Кольц