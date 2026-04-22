Головний порт Молдови перейшов в управління Румунії: угоду з ЄБРР завершено

Румунія через державну компанію "Адміністрація морських портів Констанци" офіційно завершила угоду з придбання оператора міжнародного вільного порту Джурджулешти в Молдові. Процес викупу компанії ICS Danube Logistics у Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) було фіналізовано 21 квітня.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив уряд Румунії.

Міністр транспорту Румунії Константін Шербан назвав цю подію стратегічною інвестицією європейського значення, що посилить роль регіону в логістичних ланцюгах.

Хаб для майбутньої відбудови України

Розташування порту на злитті річок Прут і Дунай робить його унікальним транспортним вузлом, що має вихід до Чорного моря. Румунська сторона вбачає в цьому придбанні значні перспективи для українського напрямку:

Логістична підтримка: порт Джурджулешти розглядається як один із ключових хабів, що братиме участь у майбутній відбудові України.

Інтеграція з Констанцою: придбання дозволить синхронізувати роботу Джурджулешт із портом Констанца, перетворюючи їх на єдиний потужний вузол для Південно-Східної Європи.

Розвиток інфраструктури: Румунія планує інвестувати в модернізацію терміналів та розширення дорожнього сполучення між Галацом і Джурджулештами.

Порт, збудований у 2006 році, забезпечує понад 70% водного вантажообігу Молдови та має термінали для нафтопродуктів, зерна та інших видів вантажів.

Уряд Румунії наголошує, що ця угода не лише зміцнює економічні зв'язки з Молдовою, а й дозволяє ефективніше конкурувати в Чорноморському басейні, забезпечуючи надійні шляхи постачання в умовах складних геополітичних викликів.

