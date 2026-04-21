Міжнародна морська організація допоможе Україні модернізувати порти: що зміниться

Українська делегація
Українська делегація на чолі з заступником міністра Андрієм Кашубою взяла участь у низці заходів Міжнародної морської організації / Мінрозвитку громад і територій

Міжнародна морська організація (ІМО) офіційно розпочала реалізацію проєкту “IMO for Ukraine”.

 Ініціатива спрямована на практичну підтримку України у сфері безпеки судноплавства, модернізацію морської інфраструктури та розвиток інституційної спроможності.

Основні напрями проєкту:

  • Оцінка збитків: Фіксація шкоди, завданої портовій інфраструктурі, системам безпеки та морському довкіллю внаслідок агресії РФ. Це стане основою для залучення міжнародної фінансової допомоги.
  • Цифровізація: Впровадження "єдиного морського вікна" (Maritime Single Window). Система забезпечить електронний обмін даними між суднами та держорганами, що підвищить прозорість портових процедур.
  • Екологічна безпека: Підготовка до приєднання до Конвенції OPRC. Це посилить спроможність України реагувати на розливи нафти та інші інциденти у Чорному морі.

"Запуск проєкту “IMO for Ukraine” — це перехід від політичної підтримки до конкретних практичних дій. Ми розраховуємо, що ця ініціатива суттєво посилить спроможності України у сфері безпеки судноплавства та сприятиме відновленню морської галузі в умовах триваючої агресії", — зазначив під час установчного засідання Андрій Кашуба.

Нагадаємо, до лютого 2022 року через морські порти України щороку проходили десятки мільйонів тонн вантажів: зерно, металопродукція, руда. Сьогодні українські порти знову працюють, але в принципово інших умовах. І вже як стратегічний ресурс під постійним тиском воєнних ризиків, страхових обмежень і змін у вантажопотоках. Читайте на Delo.ua про те, як це працює зараз і що це означає для експортерів.

Автор:
Тетяна Бесараб