Міжнародна морська організація допоможе Україні модернізувати порти: що зміниться

Міжнародна морська організація (ІМО) офіційно розпочала реалізацію проєкту “IMO for Ukraine”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Ініціатива спрямована на практичну підтримку України у сфері безпеки судноплавства, модернізацію морської інфраструктури та розвиток інституційної спроможності.

Основні напрями проєкту:

Оцінка збитків: Фіксація шкоди, завданої портовій інфраструктурі, системам безпеки та морському довкіллю внаслідок агресії РФ. Це стане основою для залучення міжнародної фінансової допомоги.

Фіксація шкоди, завданої портовій інфраструктурі, системам безпеки та морському довкіллю внаслідок агресії РФ. Це стане основою для залучення міжнародної фінансової допомоги. Цифровізація: Впровадження "єдиного морського вікна" ( Maritime Single Window ). Система забезпечить електронний обмін даними між суднами та держорганами, що підвищить прозорість портових процедур.

Впровадження "єдиного морського вікна" ( ). Система забезпечить електронний обмін даними між суднами та держорганами, що підвищить прозорість портових процедур. Екологічна безпека: Підготовка до приєднання до Конвенції OPRC. Це посилить спроможність України реагувати на розливи нафти та інші інциденти у Чорному морі.

"Запуск проєкту “IMO for Ukraine” — це перехід від політичної підтримки до конкретних практичних дій. Ми розраховуємо, що ця ініціатива суттєво посилить спроможності України у сфері безпеки судноплавства та сприятиме відновленню морської галузі в умовах триваючої агресії", — зазначив під час установчного засідання Андрій Кашуба.