Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Международная морская организация поможет Украине модернизировать порты: что изменится

Украинская делегация
Украинская делегация во главе с замминистра Андреем Кашубой приняла участие в ряде мероприятий Международной морской организации / Минрозвития общин и территорий

Международная морская организация (ИМО) официально приступила к реализации проекта “IMO for Ukraine”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Инициатива направлена на практическую поддержку Украины в сфере безопасности судоходства, модернизации морской инфраструктуры и развития институциональной способности.

Основные направления проекта:

  • Оценка ущерба: Фиксация вреда, причиненного портовой инфраструктуре, системам безопасности и морской окружающей среде в результате агрессии РФ. Это станет основанием для привлечения международной финансовой помощи.
  • Цифровизация: Внедрение "единственного морского окна" (Maritime Single Window). Система обеспечит электронный обмен данными между судами и госорганами, что повысит прозрачность портовых процедур.
  • Экологическая безопасность: Подготовка к присоединению к Конвенции OPRC. Это усилит возможность Украины реагировать на разливы нефти и другие инциденты в Черном море.

"Запуск проекта IMO for Ukraine — это переход от политической поддержки к конкретным практическим действиям. Мы рассчитываем, что эта инициатива существенно усилит возможности Украины в сфере безопасности судоходства и будет способствовать восстановлению морской отрасли в условиях продолжающейся агрессии", — отметил во время учредительного заседания Андрей Кашуба.

Напомним, до февраля 2022 через морские порты Украины ежегодно проходили десятки миллионов тонн грузов: зерно, металлопродукция, руда. Сегодня украинские порты снова работают, но в принципиально других условиях. И как стратегический ресурс под постоянным давлением военных рисков, страховых ограничений и изменений в грузопотоках. Читайте на Delo.ua о том, как это работает сейчас и что это значит для экспортеров.

Автор:
Татьяна Бессараб