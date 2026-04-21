Международная морская организация поможет Украине модернизировать порты: что изменится
Международная морская организация (ИМО) официально приступила к реализации проекта “IMO for Ukraine”.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Инициатива направлена на практическую поддержку Украины в сфере безопасности судоходства, модернизации морской инфраструктуры и развития институциональной способности.
Основные направления проекта:
- Оценка ущерба: Фиксация вреда, причиненного портовой инфраструктуре, системам безопасности и морской окружающей среде в результате агрессии РФ. Это станет основанием для привлечения международной финансовой помощи.
- Цифровизация: Внедрение "единственного морского окна" (Maritime Single Window). Система обеспечит электронный обмен данными между судами и госорганами, что повысит прозрачность портовых процедур.
- Экологическая безопасность: Подготовка к присоединению к Конвенции OPRC. Это усилит возможность Украины реагировать на разливы нефти и другие инциденты в Черном море.
"Запуск проекта IMO for Ukraine — это переход от политической поддержки к конкретным практическим действиям. Мы рассчитываем, что эта инициатива существенно усилит возможности Украины в сфере безопасности судоходства и будет способствовать восстановлению морской отрасли в условиях продолжающейся агрессии", — отметил во время учредительного заседания Андрей Кашуба.
Напомним, до февраля 2022 через морские порты Украины ежегодно проходили десятки миллионов тонн грузов: зерно, металлопродукция, руда. Сегодня украинские порты снова работают, но в принципиально других условиях. И как стратегический ресурс под постоянным давлением военных рисков, страховых ограничений и изменений в грузопотоках. Читайте на Delo.ua о том, как это работает сейчас и что это значит для экспортеров.