Днепровский "Техмаш" увеличил прибыль в 1,9 раза, несмотря на снижение выручки

Днепровское предприятие АО "ОП "Техмаш" завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 5,22 млн грн. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос почти вдвое, даже при незначительном сокращении общего дохода компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Fixygen.

Соответствующие данные обнародованы в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Финансовые показатели и экспорт

Чистый доход предприятия за отчетный период сократился на 3,5% и составил 215 млн. грн. Несмотря на это, компания продемонстрировала положительную динамику в операционной деятельности:

Прибыль от оперативной деятельности: выросла на 49,5% - до 6,2 млн грн.

Валовая прибыль: увеличилась на 18,2% - до 31 млн грн.

Экспортная выручка: составила 24,1 млн. грн., основными направлениями поставок стали Польша и Франция.

Крупнейшими заказчиками продукции предприятия остаются Нижнеднепровский трубопрокатный завод (20% объемов), Фастовские органические биотехнологии (13%) и Биофарма плазма (10%). Руководство компании отмечает, что деятельность значительно зависит от состояния металлургической отрасли, а основными вызовами остается высокая конкуренция и рост стоимости энергоресурсов.

Выплата дивидендов

Общее собрание акционеров, состоявшееся 16 апреля 2026 года, приняло решение направить 5 млн грн из нераспределенной прибыли на выплату дивидендов. Владельцы акций получат по 16,667 тыс. грн. на одну ценную бумагу номиналом 8 грн. Выплаты должны быть завершены по 16 октября текущего года. По состоянию на начало 2026 года общий объем нераспределенной прибыли "Техмаша" составил около 67 млн грн.

АО "ОП "Техмаш" специализируется на монтаже технологического оборудования, изготовлении конвейеров и металлоконструкций. На предприятии работает 193 человека, а контрольным пакетом акций (61%) владеет директор Александр Коломоец.

