Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,95

51,60

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Хмельницкоблэнерго" более пяти раз нарастило чистый финансовый результат

электросети
АО «Хмельницкоблэнерго» в 2025 году увеличило чистый доход на 27,6% / Freepik

По итогам 2025 года АО "Хмельницкоблэнерго" продемонстрировало существенный рост финансовых показателей. Чистый доход предприятия увеличился на 27,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,97 млрд грн. Чистый финансовый результат компании вырос более чем в 5 раз – до 99 млн грн против 19,1 млн грн в 2024 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие также нарастило общий объем инвестиций на 35%, доведя их до 826,4 млн. грн. Объем текущих и капитальных ремонтов электросетей и подстанций составил 241,3 млн грн, что в 3,2 раза больше показателей предыдущего года и на 291% превышает плановые задачи компании.

Руководитель компании Святослав Козленко отметил, что достижению таких результатов способствовали оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности распределения электроэнергии, а также самоотверженный труд 2800 сотрудников предприятия.

Кроме того, государство, владеющее 70% акций компании (находящиеся в управлении АО "Украинские распределительные сети") за прошлый год получило от предприятия 14,2 млн грн в качестве отчисления на государственную долю, что тоже в 1,6 раза превышает показатель 2024 года.

Справочно

АО "Хмельницкоблэнерго" - это государственный оператор системы распределения электроэнергии, который обеспечивает поставки электричества потребителям Хмельницкой области. Основная деятельность – эксплуатация сетей, распределение электроэнергии и обслуживание клиентов в регионе. Территория обслуживания составляет 20,6 тыс. км². Общая протяженность линий электропередачи – 34 863 км. С марта 2025 года компанию возглавляет Святослав Козленко.

Напомним, в июне прошлого года АО "Украинские распределительные сети" (УРМ) завершило процесс консолидации государственных операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго), ранее находившихся в управлении Министерства энергетики Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук