"Хмельницкоблэнерго" более пяти раз нарастило чистый финансовый результат

По итогам 2025 года АО "Хмельницкоблэнерго" продемонстрировало существенный рост финансовых показателей. Чистый доход предприятия увеличился на 27,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,97 млрд грн. Чистый финансовый результат компании вырос более чем в 5 раз – до 99 млн грн против 19,1 млн грн в 2024 году.

Предприятие также нарастило общий объем инвестиций на 35%, доведя их до 826,4 млн. грн. Объем текущих и капитальных ремонтов электросетей и подстанций составил 241,3 млн грн, что в 3,2 раза больше показателей предыдущего года и на 291% превышает плановые задачи компании.

Руководитель компании Святослав Козленко отметил, что достижению таких результатов способствовали оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности распределения электроэнергии, а также самоотверженный труд 2800 сотрудников предприятия.

Кроме того, государство, владеющее 70% акций компании (находящиеся в управлении АО "Украинские распределительные сети") за прошлый год получило от предприятия 14,2 млн грн в качестве отчисления на государственную долю, что тоже в 1,6 раза превышает показатель 2024 года.

Справочно

АО "Хмельницкоблэнерго" - это государственный оператор системы распределения электроэнергии, который обеспечивает поставки электричества потребителям Хмельницкой области. Основная деятельность – эксплуатация сетей, распределение электроэнергии и обслуживание клиентов в регионе. Территория обслуживания составляет 20,6 тыс. км². Общая протяженность линий электропередачи – 34 863 км. С марта 2025 года компанию возглавляет Святослав Козленко.

Напомним, в июне прошлого года АО "Украинские распределительные сети" (УРМ) завершило процесс консолидации государственных операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго), ранее находившихся в управлении Министерства энергетики Украины.