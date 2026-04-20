В Украине прекратил работу единственный производитель автомобильных шин

В Белой Церкви полностью остановил производство шинного завода "ROSAVA", который был единственным крупным производителем этой продукции в Украине. В результате закрытия предприятия работу потеряли около 1200 работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на издание AC GarageNews.

Предприятие, работавшее более полувека, обеспечивало продукцией украинский рынок и экспортировало шины в 50 стран мира.

Причины остановки и ситуация на заводе

Официальные причины закрытия владельцы пока не обнародовали. Однако эксперты и бывшие сотрудники выделяют несколько факторов, приведших к краху промышленного гиганта:

Судебные волокиты: С 2018 года предприятие находится в эпицентре споров по поводу собственности и значительных долгов.

Конкуренция: давление со стороны импорта, в том числе бюджетных шин из Китая, существенно ослабило позиции бренда Premiorri, выпускавшего "ROSAVA".

Проблемы с кадрами: увольнение персонала происходило без официального сокращения — людям предлагали идти "с согласия сторон" или соглашаться на существенное изменение условий труда.

Часть персонала перевели в другие структуры, а некоторые узкоспециализированные направления, например изготовление крупногабаритных шин, могут быть перенесены на другие площадки. Однако общее производство в Белой Церкви полностью остановлено.

Экономические последствия для региона

Завод "ROSAVA" был одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Белой Церкви в течение десятилетий. Его закрытие создает серьезную социальную напряженность в городе и оставляет украинский рынок без отечественного производителя в бюджетном сегменте. Дальнейшая судьба имущественного комплекса и оборудования остается неопределенной.

