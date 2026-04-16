В Черкасской области выставят на продажу государственный питомник рыб площадью 1100 га

Государственное предприятие "Ирклиевский питомник растительноядных рыб", расположенное в Золотоношском районе, готовят к передаче в частную собственность. Объект, играющий ключевую роль в зарыблении Кременчугского водохранилища, уже внесен в соответствующие перечни Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление экснардепа Николая Томенко и информацию ФГИУ.

Подготовка к приватизации продолжается, несмотря на неоднократные попытки трудового коллектива и местного сообщества сохранить предприятие в государственной собственности.

Масштабы и значение предприятия

Ирклиевский рыбопитомник был создан в 1985 году с важной экологической целью - борьбы с цветением воды и регулярного зарыбления крупнейшего в Украине водохранилища. Предприятие владеет значительными активами:

Территория: 55 прудов разного назначения общей площадью более 1 100 га.

Водный фонд: площадь водного плеса составляет 117 га.

Экономическое влияние: объект является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Ирклиевской общины.

О подготовке документов на приватизацию также сообщил глава Градижской общины Мирослав Носа. По его словам, главная функция предприятия – выращивание малька – может оказаться под угрозой после изменения формы собственности.

История противостояния

Попытки приватизировать питомник происходили неоднократно в течение многих лет, однако каждый раз сталкивались с протестами общественности. В 2022 году на предприятии разразился конфликт из-за попытки замены руководства, который длился два месяца. В настоящее время ГП возглавляет Александр Тихонов, а официальное решение о включении объекта в план приватизации было закреплено ФГИ еще в 2023 году.

