Государственный спиртзавод во Львовской области выставили на продажу за 3,2 млн грн
Во Львовской области стартовала приватизация очередного промышленного актива. Фонд государственного имущества выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Гнездичевский государственный спиртовый завод" со стартовой ценой 3,26 млн грн.
Как сообщает Delo.ua , соответствующее объявление появилось на портале Prozorro.Sale.
Предприятие, расположенное в поселке Гнездичей Стрыйского района, фактически простаивает с 2010 года.
Состояние активов и условия продаж
Завод имеет значительный территориальный и инфраструктурный потенциал, однако нуждается в существенных инвестициях для возобновления деятельности.
- Имущество: покупатель получит админкорпус, производственные здания, компрессорную, трансформаторную и аппаратную подстанцию. Также в состав лота входит недостроенный комплекс (мельница, пекарня, магазин) с уровнем готовности 45%.
- Земля: предприятие расположено на участке площадью более 9 га. Земля не является предметом продаж — вопрос ее аренды или пользования новый собственник будет решать самостоятельно.
- Персонал: по данным отчетности, по состоянию на конец прошлого года на заводе официально работал только один человек.
Долговые обязательства
Новый собственник вместе с имуществом берет на себя долги предприятия, которые на 31 декабря составили 1,68 млн. грн. Структура задолженности включает:
- 840 тыс. грн - долги по заработной плате;
- 442,5 тыс. грн - задолженность перед государственным бюджетом;
- 396 тыс. грн - долги по страхованию.
Согласно условиям аукциона, покупатель обязан погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев после получения права собственности. Торги намечены на 6 мая, а заявки от участников будут принимать до 5 мая.
