Свободная энергия 2.0

Четыре года большой войны

20 лет Delo.ua

Прозрачные аукционы и инвестиции: для сообществ создали новый инструмент

Обществам дали инструмент, который может изменить управление имуществом / Depositphotos

Общество получило новый практический инструмент для работы с коммунальным имуществом и земельными участками. Справочник от “Прозорро.Продажи” содержит инструкции, советы и решения для проведения электронных торгов и привлечения инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Новый справочник для общин

"Прозорро.Продажи" презентовали новый справочник для общин, посвященный управлению коммунальным имуществом. Речь идет о практическом инструменте, призванном помочь органам местного самоуправления эффективно организовывать электронные торги по продаже и аренде имущества и земельных участков.

В справочнике собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, пошаговые инструкции и рекомендации для ОМС. В частности, ресурс объясняет, как более эффективно управлять коммунальными активами, проводить прозрачные аукционы, привлекать инвестиции в общины, а также обеспечивать надлежащую отчетность и контроль за процессами.

Особое внимание уделено практическим кейсам и типовым вызовам, с которыми сталкиваются общины в своей деятельности. Для них в справочнике предложены готовые решения, которые должны упростить работу и повысить эффективность управления на местах.

Напомним, 2025 год стал годом финансового укрепления для украинских городов и сел. По официальным данным, местные бюджеты получили более 491 млрд. грн. налоговых поступлений. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, что является значительным показателем экономической адаптации страны.

Автор:
Ольга Опенько