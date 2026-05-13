LinkedIn сократит около 5% штата для реорганизации команд

Социальная сеть для поиска деловых контактов LinkedIn, принадлежащая корпорации Microsoft, готовится объявить о сокращении своего персонала. Компания планирует уволить около 5% сотрудников, что при текущих масштабах бизнеса составляет более 800 человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Официальный штат платформы по всему миру насчитывает более 17500 полноценных работников. Ожидается, что оптимизация коснется инженерных отделов, а также команд по маркетингу и развитию продуктов. Главная цель перемен — перенаправить ресурсы и сосредоточить специалистов на наиболее перспективных направлениях, где бизнес компании демонстрирует быстрый рост.

Рост доходов и роль искусственного интеллекта

Волна увольнений происходит на фоне вполне успешных финансовых результатов платформы, зарабатывающей на инструментах подбора кадров и платных подписках.

Ключевые детали и контекст решения:

Финансовые успехи: согласно документам Microsoft, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), доход LinkedIn за последний квартал вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продемонстрировав ускорение темпов развития в 2026 году.

Фактор ИИ: источники в компании отдельно отмечают, что причиной сокращений не является замена человеческого труда искусственным интеллектом непосредственно в LinkedIn.

Тренды сектора: в то же время, общая тенденция на IT-рынке заставляет многих лидеров индустрии затягивать пояса, оптимизировать операционные расходы и перестраивать структуру штата для финансирования капитальных затрат на ШИ-инфраструктуру.

Это уже не первая реструктуризация внутри материнской компании Microsoft, ранее урезавшей штат в своих игровых и других подразделениях для удержания высокой маржинальности бизнеса.

