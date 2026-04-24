Microsoft предложит 9 тыс. сотрудникам добровольно уйти из компании с компенсацией

Технологический гигант Microsoft впервые в своей истории внедряет программу добровольного увольнения для части персонала. Инициатива может охватить около 7% работников в США, что составляет около 9 тысяч человек, которым предложат единовременные денежные выплаты в обмен на расторжение контракта по собственному желанию.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Программа рассчитана на опытных специалистов уровня не выше старшего директора. Главным условием участия является возраст и стаж работы, сумма которых должна составлять не менее 70 лет. Подробные условия компенсационного пакета компания обнародует 7 мая.

Оптимизация штата и изменение системы оценки

По словам вице-президента по персоналу Microsoft Эми Коулман, этот шаг позволит сотрудникам перейти к следующему этапу карьеры на собственных условиях, получив финансовую поддержку. Одновременно с программой выхода корпорация реформирует систему вознаграждений:

Гибкость бонусов: руководителям разрешат более свободно распределять пакеты акций, не привязывая их жестко к денежным премиям.

Упрощение оценки: количество уровней компенсации сократят с девяти до пяти, что должно сделать систему более прозрачной.

Аналитики Bloomberg подчеркивают, что такое решение является частью общей стратегии Big Tech: компании пытаются оптимизировать расходы на персонал, чтобы высвободить ресурсы для миллиардных инвестиций в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Кадровая трансформация в ИТ-секторе

Подход Microsoft через "управляемый выход" позволяет компании уменьшать количество персонала без резких репутационных рисков, обычно сопровождающих массовые принудительные увольнения. Ранее подобные мероприятия уже реализовывали такие игроки рынка как Oracle Corporation, демонстрируя изменение кадровой политики в условиях глобальных технологических изменений.

Напомним, компания Meta сокращает 8000 работников из - за роста затрат на искусственный интеллект. Для владельца Facebook и WhatsApp это стало необходимым шагом на фоне рекордных инвестиций в новые проекты, требующие значительного перераспределения бюджетных средств