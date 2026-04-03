85% украинцев пользуются ИИ, но платят только единицы – исследование

85% украинцев используют ИИ, только 6% за него платят, при этом 50% положительно относятся к использованию ИИ в сервисах брендов. Наиболее узнаваемыми сервисами на рынке остаются ChatGPT и Gemini, значительно опережающие другие аналогичные платформы по количеству пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Gradus.

Как свидетельствуют результаты исследования Gradus, проведенного в марте 2026 года, несмотря на высокую популярность, большинство пользователей не готовы платить за такие сервисы, а в чувствительных вопросах продолжают отдавать предпочтение общению с людьми.

Возрастные особенности использования ИИ

Среди молодежи доля активных пользователей достигает 60%, тогда как в старших возрастах этот показатель составляет всего 18%.

Несмотря на массовое использование только 6% опрошенных готовы платить за расширенные возможности сервисов. Подавляющее большинство, а именно 79% граждан, предпочитают бесплатные версии инструментов искусственного интеллекта.

Наиболее узнаваемыми и используемыми сервисами остаются ChatGPT и Gemini, которые с большим отрывом опережают конкурентов.

Взаимодействие бизнеса с клиентами через ИИ

Украинские компании активно внедряют чат-ботов и виртуальных помощников для коммуникации с аудиторией. Такой опыт имеет 72% респондентов.

Половина из них относится к такому взаимодействию положительно. Треть не одобряет этого, предпочитая живое общение.

Общий уровень удовлетворенности контактом с сервисным ИИ составляет 67%, а среди аудитории от 25 до 34 лет лояльность к таким технологиям достигает рекордных 85%.

Приоритетные сферы применения технологии

Пользователи считают искусственный интеллект наиболее полезным при выполнении рутинных задач. Технологию чаще всего привлекают для получения скорых ответов, отслеживания статусов заказов и помощи в выборе товаров.

В то же время в сложных или чувствительных вопросах треть украинцев все еще предпочитает прямое общение с живыми операторами, не одобряя полную автоматизацию клиентской поддержки.

Об исследовании

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте 18–60 лет, проживающие в городах Украины с населением более 50 тысяч, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Период проведения – 23-24 марта 2026, выборка составляла 1000 респондентов.

