Как ChatGPT, Claude и Gemini "съедают" рынок чипов

Мировой бум искусственного интеллекта приводит к дефициту компонентов для серверов и стремительному росту цен на память. Уже в конце марта 2026 года стоимость оперативной памяти может вырасти на 90–95% квартал к кварталу, а проблемы с доступностью чипов будут продолжаться по меньшей мере до 2027–2028 годов.

Об этом заявил CTO GigaCloud Кирилл Науменко, комментируя ситуацию на рынке IT-инфраструктуры, передает Delo.ua.

AI-бум создает дефицит памяти

По словам Науменко, ключевая причина резкого подорожания — системный дефицит компонентов, прежде всего оперативной памяти, напрямую связанный со взрывным развитием AI-инфраструктуры.

Современные модели искусственного интеллекта — в частности ChatGPT, Claude, Gemini и другие — нуждаются в огромных вычислительных ресурсах. Для их работы производители видеокарт и серверов используют специализированные типы памяти, поэтому производители чипов переориентируют часть производственных мощностей именно на этот сегмент.

Речь идет прежде всего о HBM-памяти (High Bandwidth Memory) — высокоскоростном типе памяти, используемом в AI-ускорителях и мощных дата-центрах. Поэтому предложение обычной серверной памяти сокращается, тогда как спрос продолжает расти.

Основные мировые производители — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — уже переориентируют производственные линии на более маржинальные AI-компоненты.

Компоненты будут дорожать "волной"

Удорожание не ограничится оперативной памятью. По словам эксперта, эффект уже начинает распространяться на другие компоненты инфраструктуры.

"Мы уже видим рост цен на SSD-накопители. Дальше это может отразиться на процессорных мощностях и других компонентах серверов", — объясняет Науменко.

Ситуацию усложняет то, что быстро нарастить производство чипов практически невозможно. Строительство новых фабрик или запуск дополнительных производственных линий занимает по меньшей мере год или больше, ведь технологии производства очень сложны.

При этом производители не спешат массово инвестировать в новые заводы из-за риска, что бум искусственного интеллекта может оказаться циклическим.

Производители уже распродали чипы

Признаки дефицита на рынке стали заметны еще раньше. В конце 2025 Micron Technology заявила, что полностью распродала объем чипов, который планирует произвести в 2026 году.

В свою очередь, в Intel предупреждают, что дисбаланс на рынке памяти может сохраняться до 2028 года, пока производственные мощности не настигнут спрос со стороны AI-инфраструктуры.

Финансовые рынки тоже реагируют на дефицит. Акции производителей памяти демонстрируют значительно более быстрый рост, чем акции технологических гигантов:

Western Digital — +448% за год

Seagate Technology — +334%

Micron Technology — +299%

Для сравнения, акции Nvidia за это время выросли примерно на 42%, а Amazon — всего на 10%.

Что это значит для украинского бизнеса

По словам Науменко, подорожание инфраструктуры почувствуют и украинские компании, ведь они покупают оборудование у тех же глобальных производителей.

Компаниям, планирующим обновление серверов или дата-центров, стоит уже сейчас проверить бюджеты на IT-инфраструктуру.

"Если вы приобретаете собственное "железо", готовьтесь просматривать бюджеты. Может оказаться, что цена выросла втрое, а параллельно непонятно, когда вы вообще сможете получить нужное оборудование", — объясняет эксперт.

Компании, работающие в "облаке", оказываются в более выгодном положении. Хотя стоимость облачных сервисов тоже может расти, модель предусматривает регулярные операционные расходы (OPEX, от англ. operating expenses) вместо крупных одноразовых вложений в собственное оборудование капитальные расходы (CAPEX, от англ. capital expenditures).

Таким образом, компании платят постепенно за ресурсы "облака", что позволяет более точно планировать бюджет и уменьшает риски, связанные с дефицитом чипов и ростом цен на серверы.

Дефицит испытают даже пользователи

Эксперты прогнозируют, что удорожание компонентов может повлиять не только на дата-центры, но и потребительскую электронику — ноутбуки, смартфоны и игровые консоли.

Поэтому, по словам Науменко, 2026 станет периодом дорогостоящего IT-железа, а компаниям, которые планируют модернизацию инфраструктуры, стоит пересмотреть бюджеты уже сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

