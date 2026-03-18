Акции компании, чей ИИ для дронов прошел испытание в Украине, взлетели на 1200%

Акции американской компании Swarmer Inc., специализирующейся на программном обеспечении для автономных роев дронов, продемонстрировали стремительный рост после выхода на американский фондовый рынок. Технологии компании прошли испытания в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

За первые две сессии стоимость акций компании из Техаса увеличилась более чем на 1200%. В среду котировки поднялись на 110% до отметки 65,04 доллара, в то время как во вторник рост составил 520%.

Этот результат стал наилучшим показателем для дебюта на рынке США за последний год, уступив лишь прошлогоднему взлету Newsmax Inc.

Финансовые показатели

Резкое повышение стоимости акций увеличило рыночную капитализацию Swarmer Inc. почти до 800 миллионов долларов. При этом финансовые отчеты компании за 2025 г. демонстрируют низкую доходность.

Доход за прошлый год составил всего 309 920 долларов, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Такой разрыв между реальными доходами и оценкой стоимости свидетельствует о высоких ожиданиях инвесторов от технологического потенциала предприятия.

Опыт использования технологий в Украине

Swarmer Inc. не занимается производством аппаратного обеспечения, а фокусируется на интеграции искусственного интеллекта для координации больших групп беспилотников. Платформа позволяет развертывать автономные рои дронов, действующих как единый механизм.

Согласно нормативной документации технология уже прошла испытания в реальных боевых условиях в Украине.

Начиная с апреля 2024 г., программное обеспечение компании было привлечено к выполнению более 100 000 миссий на фронте.

Стремительный успех акций Swarmer Inc. связан с глобальным трендом по цифровизации оборонной промышленности. Инвесторы проявляют значительный интерес к автономным системам и программным решениям, позволяющим эффективно управлять недорогими средствами поражения.

Переход к современной войне с использованием ИИ-технологий становится ключевым фактором, стимулирующим спрос на активы компаний, предлагающих готовые софтверные решения для военных нужд.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры запускают Brave1 Dataroom для автономных ИИ-решений.