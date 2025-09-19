В Украину привлекли более $100 миллионов инвестиций в сферу оборонных технологий: результаты саммита Defense Tech Valley

На саммите Defense Tech Valley 2025 в Украине было объявлено о привлечении более 100 миллионов долларов инвестиций в сферу оборонных технологий. Событие собрало более 5 тысяч участников и 1,5 тысяч иностранных гостей из более чем 50 стран.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифра Михаила Федорова.

Более $100 миллионов инвестиций

Федоров подчеркнул, что привлечение более 100 млн долл. инвестиций в развитие украинского defense tech стало важным сигналом доверия и подтверждением высокого потенциала украинских решений для глобального рынка безопасности.

Украина становится одним из центров развития мировых оборонных технологий. В последние годы была создана платформа Brave1, обновлено законодательство и открыты новые возможности для украинских производителей, а также введена государственная грантовая поддержка. Это позволило стимулировать конкуренцию, повысить прибыльность отрасли и создать условия роста оборонных инноваций, добавил он.

Среди ключевых договоренностей:

NUNC Capital (Нидерланды) инвестирует 20 миллионов евро в масштабирование перспективных оборонных компаний в Украине.

инвестирует 20 миллионов евро в масштабирование перспективных оборонных компаний в Украине. Verne Capital (Германия) объявил о вложении 25 миллионов евро в украинские оборонные инновации.

объявил о вложении 25 миллионов евро в украинские оборонные инновации. Varangians (Швеция) представил масштабный план инвестирования и уже закрыл первое соглашение, детали которого будут обнародованы в ближайшее время.

представил масштабный план инвестирования и уже закрыл первое соглашение, детали которого будут обнародованы в ближайшее время. Oedipus INC готовится объявить о новом амбициозном сотрудничестве с украинскими defense tech компаниями.

готовится объявить о новом амбициозном сотрудничестве с украинскими defense tech компаниями. Swarmer, разработчик технологии "роя дронов", привлек 15 миллионов долларов от группы американских инвестиционных фондов под руководством Broadband Capital Investments.

Федоров также отмечает, что за год средний объем инвестиций в украинские компании вырос с 300 тысяч до 1 миллиона долларов. Это свидетельствует о росте доверия и готовности инвесторов масштабировать вложения в решения, уже доказавшие свою эффективность.

"Сейчас Украина - центр мирового defense tech, где технологии проходят самую жесткую проверку и выходят на глобальный уровень", - подытожил он.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.