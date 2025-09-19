Запланована подія 2

В Украину привлекли более $100 миллионов инвестиций в сферу оборонных технологий: результаты саммита Defense Tech Valley

Украина привлекла более $100 миллионов в defense tech
Defense Tech Valley 2025 / Минцифры

На саммите Defense Tech Valley 2025 в Украине было объявлено о привлечении более 100 миллионов долларов инвестиций в сферу оборонных технологий. Событие собрало более 5 тысяч участников и 1,5 тысяч иностранных гостей из более чем 50 стран.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифра Михаила Федорова.

Более $100 миллионов инвестиций

Федоров подчеркнул, что привлечение более 100 млн долл. инвестиций в развитие украинского defense tech стало важным сигналом доверия и подтверждением высокого потенциала украинских решений для глобального рынка безопасности.

Украина становится одним из центров развития мировых оборонных технологий. В последние годы была создана платформа Brave1, обновлено законодательство и открыты новые возможности для украинских производителей, а также введена государственная грантовая поддержка. Это позволило стимулировать конкуренцию, повысить прибыльность отрасли и создать условия роста оборонных инноваций, добавил он.

Среди ключевых договоренностей:

  • NUNC Capital (Нидерланды) инвестирует 20 миллионов евро в масштабирование перспективных оборонных компаний в Украине.
  • Verne Capital (Германия) объявил о вложении 25 миллионов евро в украинские оборонные инновации.
  • Varangians (Швеция) представил масштабный план инвестирования и уже закрыл первое соглашение, детали которого будут обнародованы в ближайшее время.
  • Oedipus INC готовится объявить о новом амбициозном сотрудничестве с украинскими defense tech компаниями.
  • Swarmer, разработчик технологии "роя дронов", привлек 15 миллионов долларов от группы американских инвестиционных фондов под руководством Broadband Capital Investments.

Федоров также отмечает, что за год средний объем инвестиций в украинские компании вырос с 300 тысяч до 1 миллиона долларов. Это свидетельствует о росте доверия и готовности инвесторов масштабировать вложения в решения, уже доказавшие свою эффективность.

"Сейчас Украина - центр мирового defense tech, где технологии проходят самую жесткую проверку и выходят на глобальный уровень", - подытожил он.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько