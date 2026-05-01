Суд признал незаконным повышение тарифа на электроэнергию для военных: переплата 7,7 млн грн

Энергетика
Суд обязал поставщика вернуть средства, переплаченные за электроэнергию для воинских частей / Depositphotos

В Херсонской области суд обязал поставщика электроэнергии вернуть в бюджет 7,7 млн грн, которые были безосновательно уплачены по завышенному тарифу для воинских частей. Повышение цены сочли незаконным.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Речь идет о договоре, заключенном в апреле 2021 года между энергопоставщиком и Квартирно-эксплуатационным отделом Херсона на сумму 20,6 млн грн.

Впоследствии стороны подписали десять дополнительных соглашений, которые постепенно повышали цену электроэнергии, ссылаясь на якобы изменение рыночных условий.

Однако прокуратура установила, что документального подтверждения реального роста рыночной стоимости электроэнергии не было. Несмотря на это, тариф вырос более чем на 80%, в то время как объемы поставок уменьшились.

В результате государственный бюджет испытал переплату на 7,7 млн грн.

В апреле 2026 года Хозяйственный суд Одесской области полностью удовлетворил иск прокуратуры. Суд признал дополнительные соглашения недействительными и обязал поставщика вернуть средства Министерству обороны Украины в лице Квартирно-эксплуатационного отдела Херсона.

Решение является частью системной работы по защите бюджетных средств в сфере оборонных закупок.

Напомним, что ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже приняла решение о поэтапном повышении тарифа на передачу электроэнергии в 2026 году.

Автор:
Лариса Крупко