Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине могут повысить тариф на электроэнергию: что известно

помощь, электроэнергия
Повысят ли тариф на электроэнергию в Украине? / Минсоцполитики

НЭК "Укрэнерго" может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с просьбой пересмотреть тариф на передачу электроэнергии в случае исчерпания средств на расчеты с производителями возобновляемой энергии.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, информирует "Интерфакс-Украина".

Увеличится ли тариф на электроэнергию в 2026 году?

В "Укрэнерго" предупреждают о приближающемся дефиците средств, необходимых для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Как отметил Зайченко, имеющиеся ресурсы еще не исчерпаны, однако уже находятся на критическом уровне.

По его словам, после полного использования этих средств компания проинформирует участников рынка и обратится к регулятору по инициативе пересмотра действующего тарифа на передачу электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" уточнил, что речь идет не только о промышленной возобновляемой генерации, но и о домохозяйствах с солнечными электростанциями, поскольку все соответствующие выплаты финансируются из одного источника - тарифа на передачу электроэнергии.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.

Автор:
Ольга Опенько