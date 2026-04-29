В Украине могут повысить тариф на электроэнергию: что известно

НЭК "Укрэнерго" может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с просьбой пересмотреть тариф на передачу электроэнергии в случае исчерпания средств на расчеты с производителями возобновляемой энергии.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, информирует "Интерфакс-Украина".

Увеличится ли тариф на электроэнергию в 2026 году?

В "Укрэнерго" предупреждают о приближающемся дефиците средств, необходимых для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Как отметил Зайченко, имеющиеся ресурсы еще не исчерпаны, однако уже находятся на критическом уровне.

По его словам, после полного использования этих средств компания проинформирует участников рынка и обратится к регулятору по инициативе пересмотра действующего тарифа на передачу электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" уточнил, что речь идет не только о промышленной возобновляемой генерации, но и о домохозяйствах с солнечными электростанциями, поскольку все соответствующие выплаты финансируются из одного источника - тарифа на передачу электроэнергии.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.