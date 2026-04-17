Электроэнергия для бизнеса может подорожать с мая

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовится повысить предельные цены на электроэнергию на ключевых сегментах оптового рынка уже с 1 мая 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro .

Речь идет о рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке, где новые ценовые границы могут повлиять на стоимость ресурса для трейдеров, поставщиков и крупного бизнеса.

Соответствующее предложение представил департамент энергорынка регулятора по итогам открытого обсуждения, состоявшегося 17 апреля.

Согласно проекту, на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная предельная цена должна вырасти до 15 000 грн за МВтч на все часы суток. Минимальная граница предлагается на уровне 10 грн за МВтч.

Для балансирующего рынка предлагается установить максимальную цену на уровне 17 000 грн за МВтч, а минимальную - 0,01 грн за МВтч.

Пока это не окончательное решение. В ближайшее время проект постановления должен быть вынесен на заседание НКРЭКУ, где и будет принят финальная редакция документа. По рыночным оценкам, утверждение может состояться уже на следующей неделе.

Пересмотр ценовых ограничений обычно объясняют необходимостью сбалансирования рынка, стимулирования импорта электроэнергии и обеспечения экономической целесообразности генерации в периоды дефицита мощностей.

Если решение будет принято, рынок получит более высокие ценовые границы уже с мая, что может поддержать генерацию и импорт электроэнергии. В то же время, для потребителей и бизнеса это повышает риск более дорогого ресурса в пиковые периоды и, как следствие, конечного продукта производства.

Напомним, в январе НКРЭКУ приняла   решение повысить прайс-кепы   на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Автор:
Татьяна Гойденко