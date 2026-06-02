Схема почти на 200 млрд грн: налоговая раскрыла масштабную сеть вывода средств за границу

Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Такие данные ГНС получила, проанализировав информацию от Нацбанка за период с 2024 года по I квартал 2026 года о нарушении предельных сроков расчетов. Анализ указывает на признаки скоординированной сети хозяйствующих субъектов.

Подавляющее количество сделок – вывоз товаров. Это 1243 компании, которые провели :

экспорт более чем на 176 млрд грн;

555 компаний – импорт товаров более чем на 18 млрд грн.

Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в 7 регионах Украины:

Киев;



Киевская область;

Одесская;

Днепропетровская;

Львовская;

Харьковская;

Запорожская.

В общей сложности на эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% общего объема таких операций.

"Еще один факт, который привлек наше внимание. Фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности 1 643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний… Мы установили 7 физлиц. В общей сложности под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования", – отметила глава ГНСУ Леся Карнаух.

Среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, десятки человек возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Например: 13 человек – десять и более таких компаний; 245 человек – две и более компании-нарушители.

Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц, как номинальные руководители.

Кроме этого, многие компании-нарушители пользовались одними и теми же IP-адресами, представляют отчетность по одинаковым компьютерным сетям, зарегистрированные по одним адресам. Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, а во Львове – по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными операциями.

"Обнаружение такой схемы заняло немало времени… Чтобы установить рисковость проведенных операций, мы проанализировали массивы данных с применением риск-ориентированных подходов… На основании сообщений Национального банка налоговые органы проводят контрольно-проверочную работу в установленном законом порядке – по ее результатам в sphere ВЭД начислено более 70 млрд грн.

Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям входит в компетенцию правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей проработки и принятия решений в соответствии с законодательством. В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

