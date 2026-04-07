Отчеты Country-by-Country: ДПС получила данные о более чем 700 международных группах компаний

Украина вводит международные стандарты налоговой прозрачности. На сегодняшний день получены отчеты Country-by-Country (CbC) от 29 стран за 2024 финансовый год. Всего в рамках автоматического обмена поступили данные от 35 иностранных партнеров по более чем 700 международным группам компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Многостороннее соглашение об автоматическом обмене отчетами CbC вступило в силу в 2024 году. Это позволяет Украине обмениваться данными со 111 странами-партнерами. В этом году ожидается получение отчетов от 45 стран. Обмен информацией продолжается, а после проверки на полноту и точность полученных данных Украина уже провела направление соответствующих отчетов другим участникам.

Процесс предполагает получение информации о распределении доходов, доходов и уплаченных налогов международных групп в разных юрисдикциях.

Полученная информация используется для оценки налоговых рисков по следующим направлениям:

анализ распределения доходов между странами;

выявление случаев размывания налоговой базы;

идентификация рисков трансфертного ценообразования;

формирование риск-ориентированного подхода к контролю.

Если в отчетах обнаружено несоответствие, налоговая служба направляет плательщику уведомление. В течение 30 календарных дней необходимо предоставить уточненный отчет и пояснения. В случае невыполнения этого требования начисляются штрафные санкции каждый день задержки. Внедрение этих механизмов является частью инициативы BEPS, направленной на повышение эффективности налогового контроля.

Дополнительно

Отчеты CbC являются частью трехуровневой структуры документации по трансфертному ценообразованию, включающей локальный файл (Master File) и основной файл (Local File). С 2024 года Украина стала полноправным участником системы автоматического обмена информацией по стандарту CRS (Common Reporting Standard), позволяющей получать данные о финансовых счетах нерезидентов.

Напомним, в странские компании, входящие в состав международных групп и имеющие материнские компании, зарегистрированные в США, Канаде или Израиле, обязаны самостоятельно предоставить отчет в разрезе стран (Country-by-Country Report, CbC) за 2024 год.