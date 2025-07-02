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CbC-отчетность: украинские компании с иностранными материнскими офисами обязаны отчитываться самостоятельно

CbC-отчет
Украинские компании подадут CbC-отчет вместо "материнских" фирм / Depositphotos

Украинские компании, входящие в состав международных групп и имеющие материнские компании, зарегистрированные в США, Канаде или Израиле, обязаны самостоятельно предоставить отчет в разрезе стран (Country-by-Country Report, CbC) за 2024 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Причиной такого является то, что к концу 2024 года автоматический обмен CbC-отчетами с этими государствами еще не заработал в полной мере. Хотя Украина официально присоединилась к механизму автоматического обмена CbC-отчетами с 4 июля 2024 года, соответствующее соглашение (QCAA — Multilateral Competent Authority Agreement) с США, Канадой и Израилем еще не вступило в силу.

Таким образом, украинские предприятия, являющиеся частью международной группы компаний (МГК), должны подавать CbC-отчет в Украину, если:

  • материнская компания зарегистрирована в стране, с которой подписан международный договор об обмене налоговой информацией;
  • соглашение QCAA по состоянию на 31 декабря 2024 года еще не действует для соответствующей юрисдикции.

Государственная налоговая служба Украины призывает компании заранее проверить, возникает ли у них обязанность представлять CbC-отчет в связи с отсутствием действующего автоматического обмена со страной материнской компании.

Добавим, ГНС получила первые отчеты в рамках международной системы автоматического обмена налоговой информацией Country-by-Country (CbC) по 21 иностранной юрисдикции.

Автор:
Татьяна Гойденко
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