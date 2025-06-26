Офшори за кордоном: податкова отримала перші звіти від 21 іноземної юрисдикції

Державна податкова служба України отримала перші звіти у межах міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією Country-by-Country (CbC) з 21 іноземної юрисдикції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що це стало можливим завдяки набуттю чинності з 4 липня 2024 року Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement – CbC MCAA).

Виявлені недоліки передаються державам-партнерам відповідно до положень угоди.

ДПС здійснює податковий контроль за трансфертним ціноутворенням шляхом моніторингу подання звітів у розрізі країн міжнародних груп компаній (звітів CbC).

Уточнюється, що на підставі повідомлень про участь у міжнародних групах компаній (МГК) ДПС ідентифікує платників податків, які зобов’язані подавати звіти CbC. Платники, що здійснюють контрольовані операції, мають щороку до 1 жовтня подавати відповідне повідомлення про участь у МГК.

"Звіт CbC повинен бути поданий не пізніше 12 місяців після завершення фінансового року, встановленого материнською компанією. У разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією МГК фінансовий рік – протягом 12 місяців після закінчення календарного року", - нагадують у відомстві.

Крім того, ДПС аналізує подані звіти на предмет повноти, достовірності та відповідності вимогам Податкового кодексу України. У випадку виявлення помилок або розбіжностей, платникам направляється повідомлення з вимогою подати уточнюючий звіт або надати пояснення у 30-денний строк.

У разі відсутності чинної угоди про автоматичний обмін (QCAA) з юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії, звіт CbC за 2024 рік має бути поданий українським резидентом самостійно. Станом на 31 грудня 2024 року відповідна угода QCAA не набрала чинності, зокрема, з США, Канадою та Ізраїлем.

У ДПС наголошують, що неподання, несвоєчасне подання або надання недостовірної інформації у звітах CbC чи повідомленнях про участь у МГК тягне за собою штрафи відповідно до законодавства.

Запровадження та обмін звітами в розрізі країн передбачені положеннями Кроку 13 Мінімального стандарту Плану дій BEPS- набору міжнародних податкових правил, спрямованих на зміцнення податкової бази, який Україна зобов’язалася імплементувати.

В офшорах більше не сховатися

Автоматичний обмін податковими даними дозволить фіскалам виявляти іноземні активи та доходи громадян України. Тож за допомогою зарубіжних банків буде усе складніше ховатися від оподаткування.

Аргумент на користь запуску автоматичного обміну податковими даними є простим: виявляти податкових резидентів України, які намагаються сховати за межами країни свої статки. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.