Оффшоры за границей: налоговая получила первые отчеты от 21 иностранной юрисдикции

Государственная налоговая служба Украины получила первые отчеты в рамках международной системы автоматического обмена налоговой информацией Country-by-Country (CbC) по 21 иностранной юрисдикции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что это стало возможным благодаря вступлению в силу с 4 июля 2024 г. Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене отчетами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement – CbC MCAA).

Выявленные недостатки передаются государствам-партнерам в соответствии с положениями соглашения.

ГНС осуществляет налоговый контроль за трансфертным ценообразованием путем мониторинга представления отчетов в разрезе стран международных групп компаний (отчетов CbC).

Уточняется, что на основании сообщений об участии в международных группах компаний (МГК) ГНС идентифицирует налогоплательщиков, обязанных представлять отчеты CbC. Плательщики, осуществляющие контролируемые операции, должны ежегодно до 1 октября подавать соответствующее уведомление об участии в МГК.

"Отчет CbC должен быть представлен не позднее 12 месяцев после завершения финансового года, установленного материнской компанией. В случае отсутствия сведений об установленном материнской компанией МГК финансовом году – в течение 12 месяцев после окончания календарного года", — напоминают в ведомстве.

Кроме того, ГНС анализирует представленные отчеты по предмету полноты, достоверности и соответствия требованиям Налогового кодекса Украины. В случае обнаружения ошибок или разногласий, плательщикам направляется уведомление с требованием предоставить уточняющий отчет или предоставить пояснения в 30-дневный срок.

В случае отсутствия действующего соглашения об автоматическом обмене (QCAA) с юрисдикцией налогового резидентства материнской компании, отчет CbC за 2024 год должен быть подан украинским резидентом самостоятельно.

В ГНС отмечают, что неподача, несвоевременная подача или предоставление недостоверной информации в отчетах CbC или сообщениях об участии в МГК влечет штрафы в соответствии с законодательством.

Введение и обмен отчетами в разрезе стран предусмотрены положениями Шага 13 Минимального стандарта Плана действий BEPS – набора международных налоговых правил, направленных на укрепление налоговой базы, который Украина обязалась имплементировать.

В оффшорах больше не спрятаться

Автоматический обмен налоговыми данными позволит фискалам выявлять иностранные активы и доходы граждан Украины.

Аргумент в пользу запуска автоматического обмена налоговыми данными прост: выявлять налоговых резидентов Украины, пытающихся скрыть за пределами страны свое состояние. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.