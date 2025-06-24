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Более 61 млрд грн за пять месяцев: поступления военного сбора выросли в четыре раза
В течение января — мая 2025 украинцы уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНС.
Отмечается, что эта сумма почти в четыре раза, или на 45,2 млрд грн, превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В частности, за январь – май 2024 года налогоплательщики уплатили в бюджет 16,4 млрд гривен.
Такой значительный рост в налоговой объясняют двумя основными факторами: повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года и сознательной позицией налогоплательщиков, которые своевременно выполняют свои обязательства и таким образом поддерживают украинских военных.
Региональные лидеры по уплате военного сбора
Наибольшие суммы военного сбора поступили из следующих регионов:
- Киев – 20,1 млрд грн
- Днепропетровская область – 7,1 млрд грн
- Львовская область – 4,7 млрд грн
- Харьковская область – 3,9 млрд грн
Ставки военного сбора:
- ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн);
- плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) – 1% от полученного дохода ежеквартально;
- ФЛП на общей системе налогообложения – 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода;
- наемные работники – 5% от начисленной заработной платы;
- военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат.
Напомним, за первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд. грн. военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же период в прошлом году.