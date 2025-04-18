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Как выросли поступления от военного сбора после повышения налогов

налоги
Как выросли поступления от военного сбора после повышения налогов / Freepik

За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же период в прошлом году.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко

По его словам, в январе-марте прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.

В этом году больше всего сплачено:

  • г. Киев – 11,3 млрд грн,
  • Днепропетровская область – 3,9 млрд грн,
  • Львовская область — 2,5 млрд грн,
  • Харьковская область – 2,2 млрд. гривен.

Кравченко напомнил, что налоги идут на поддержку военных, безопасность и победу Украины.

Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предполагающего повышение налогов на 137 млрд грн в 2025 году.

Ставка военного сбора

Ставка военного сбора для физических лиц выросла с 1,5% до 5% на доходы от заработной платы, аренды, выигрышей, банковских депозитов и т.п.

Для ФЛП изменения зависят от группы:

  • Первая, вторая и четвертая группы : с 1 января 2025 года ставка будет составлять 10% от минимальной зарплаты (8 000 грн на начало 2025 года), то есть 800 грн в месяц.
  • Третья группа будет платить 1% от оборота, начиная с первого квартала 2025 года.

Военный сбор не касается пенсий, стипендий, социальных выплат и доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Также освобождены от налогообложения военным сбором доходы от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вырученные средства пойдут прежде всего на обеспечение обороноспособности страны, в том числе на зарплаты военнослужащим. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,16 трлн. грн., что на 10 млрд. грн. больше, чем в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько