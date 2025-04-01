Налоговая в первом квартале перевыполнила показатели на 36 млрд грн

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в государственный бюджет за первый квартал на 36 млрд (+12,9%). В марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн.

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Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

По его словам, за эту сумму можно приобрести более 1 млн FPV-дронов украинского производства.

Так, в марте в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 160 млрд грн. Это на 9,6% больше плана и на 48,7% больше, чем в марте 2024 года.

Как сообщил Кравченко, ГНС фиксирует превышение показателей по основным платежам:

+11,3% – НДФЛ (факт 27,1 млрд грн),

+23,5% — НДС (факт 26,1 млрд грн),

+5,9 % – налог на прибыль предприятий (факт 86 млрд грн),

+5,1% – акциз на украинские товары (факт 10,1 млрд. гривен).

Также продолжается положительная динамика увеличения поступлений от акциза на импортные товары (+48,6% к плану или на 1,3 млрд грн больше). Кроме того, с начала года ежемесячно ГНС возмещает значительные суммы НДС. В марте – 13,8 млрд грн, что на 23,7% больше, чем в марте 2024 года. А за квартал возмещено на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Кравченко отметил, что уменьшается количество остановленных налоговых накладных (0,37%), а более 11 тысяч предприятий выведены из перечня рисковых с начала года.

За первый квартал 2025 года налоговая перевыполнила показатели Минфина на 36 млрд грн. Общая сумма поступлений составила 315,1 млрд. грн. (+12,5% к аналогичному периоду 2024 года).

Кравченко обратил внимание, что такой весомый результат достигнут даже несмотря на перенос части поступлений с 2025 года в предыдущий период. В частности, в 2024 году банковские учреждения авансово уплатили почти 13 млрд грн налога на прибыль – эти средства должны поступить в марте 2025-го.

Напомним, в течение января и февраля 2025 года ГНС вернула налогоплательщикам 28,7 миллиарда гривен НДС. По словам Кравченко, все инициативы ГНС направлены на уменьшение случаев блокирования налоговых накладных и упрощение выхода предприятий из рисковых.